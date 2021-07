Weitere zerstochene Reifen im Stadtgebiet – Polizei bittet um Mithilfe

Nachdem bereits am Dienstag, 06.07.2021 in Trier-Euren mehrere geparkte Pkw durch Reifenstechen beschädigt worden waren, erlitten vier weitere Autobesitzer in den Stadtteilen Euren sowie Matthias ein gleiches Schicksal.

An ihren Fahrzeugen waren in der Nacht auf Sonntag, 11.07.2021 alle vier Reifen mittels einen scharfen, bzw. spitzen Gegenstandes plattgestochen worden. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei Trier derzeit davon aus, dass es sich bei allen Taten um ein und denselben Täter handeln könnte.



Ein aufmerksamer Zeuge hatte bei den erstgenannten Taten einen Tatverdächtigen beobachten können, der als männlich mit auffallend langen Haaren und mit kurzer Hose bekleidet beschrieben wurde. Der Mann hatte zudem einen Rucksack getragen.



Die Polizei Trier bittet die Bevölkerung bei verdächtigen Wahrnehmungen, insbesondere zur Nachtzeit, sich direkt mit der Wache der Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.



