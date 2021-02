Weiß/grüne Nike Sportschuhe im Stadtteil Oberstein entwendet

02.2021) auf Samstag (27.02.2021) kam es zu einem Diebstahl von Sportschuhen, der Marke NIKE. Die weiß/ grünen Air Max (Größe 41) waren in einem Schuhregal im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Idar-Oberstein (OT Oberstein) abgestellt. Am 27.02.2021 gegen 14:00 Uhr bemerkte der Geschädigte, dass sich die Schuhe nicht mehr in dem Schuhregal befanden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 erbeten.



