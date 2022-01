Weißer Opel Corsa flüchtet von der Unfallstelle – Zeugen gesucht

Das verursachende Fahrzeug kam aus Richtung des Parkplatz der DB-Station Schweich und bog an der Kreuzung zur K39 / „Am Bahnhof“ nach links in Richtung des Kreisverkehr „Gewerbegebiet am Bahnhof“ ab. Hierbei missachtete die Fahrerin die Vorfahrt des PKW, der die Straße „Am Bahnhof“ in Richtung Heilbrunnen befuhr. Ein Zusammenstoß konnte letztlich nicht verhindert werden. Nachdem die Verursacherin kurzzeitig ausstieg, entfernte sie sich ohne die Personalien anzugeben von der Unfallstelle. Sie war mit einem weißen Opel Corsa unterwegs.

Am PKW des Unfallgegners entstand erheblicher Sachschaden, der im oberen vierstelligen Bereich einzuordnen sein dürfte.



Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugenhinweise werden von der zuständigen Polizeiinspektion in Schweich (06502/9157 0) entgegengenommen.



