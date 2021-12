Weihnachtsmann verschwunden, wer kann Hinweise geben?

Zu einem unschönen Diebstahl kam es in der Nacht von Samstag, 18.12. auf den Sonntag, 19.12.2021 in IO-Weierbach. Der/die Täter entwendeten eine sogenannte „Luftfigur“ aus Polyester, welche ca. 3,50m hoch ist und mittels einem Luftgebläse betrieben wird.

Die Figur stellt einen Weihnachtsmann dar. Zur Tatzeit war dieser allerdings im „Feierabend“ und lag luftleer auf dem Grundstück in der Dorfstraße. Wer Hinweise bezüglich des Diebstahls geben kann, sollte sich mit der Polizei in Idar-Oberstein in Verbindung setzen. Ob die dreiste Tat Auswirkungen auf das bevorstehende Weihnachtsfest hat, kann bisher noch nicht abgeschätzt werden...



