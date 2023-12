Weihnachtsbaum der Ortsgemeinde Leisel durch unbekannte Täter umgesägt

55765 Leisel, Brunnenplatz am Hasenberg (ots) – Im Zeitraum vom 02.12.2023, 22:30 Uhr bis 03.12.2023, 8:30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter der Dorf-Weihnachtsbaum am Brunnenplatz in Leisel beschädigt.