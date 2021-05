Wassertank und Dieselkanister von Baustelle entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 21.05. bis 22.05.21, wurde an einem Baustellendepot ein 1000-Liter-Wassertank und zwei Dieselkanister entwendet.

Bisher unbekannte Täter öffneten den dortigen Bauzaun an der Zufahrtstraße zur Straßburgkaserne, „Im Stäbel“, und entwendeten die genannten Behältnisse. Aufgrund der Größe, zumindest des Wasserfasses, dürften für die Tat zwei Täter sowie ein größeres Fahrzeug bzw. Anhänger in Frage kommen. Es konnte ermittelt werden, dass es einen Zeugen gibt, der die Tat wohl nachts beobachtet hatte. Dieser, unterwegs mit einem Hund, sprach später die Bauarbeiter an, als diese morgens die Arbeit aufnahmen. Leider wurden dessen Personalien nicht notiert.

Dieser Zeuge sowie andere Personen, welche Hinweise geben können, mögen bitte die aufnehmende Polizei in Idar-Oberstein kontaktieren.



