Trier-Ehrang

Warnung vor Tierködern mit Nägeln – Hund verletzt

Am Sonntag, dem 19.12.2021, gegen 18:00 Uhr, erlitt ein Hund auf dem Radweg in Trier Ehrang, der in Höhe der Ehranger Straße unmittelbar an der Bahnlinie verläuft, durch Fressen eines auf dem Boden ausgelegten Fleischwurstbrockens mit eingestecktem Nagel leichte Verletzungen an der Nase.