Thalfang

Wahlplakate in Thalfang angemalt

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 04.05.2024, gegen 11: 50 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Morbach die Kenntnis, dass es an diversen Wahlplakaten, welche an der Kreuzung B327 zur L150, in Höhe des Berghofes, zu einer Sachbeschädigung gekommen ist.