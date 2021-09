Wahlplakat in Idar gestohlen

In der Nacht von Freitag, 17.09.2021 auf Samstag, 18.09.2021 wurde im Bereich des Fisslergebäudes in Idar ein Wahlwerbebanner der Partei „Die Partei“ entwendet.

Das Banner war an einem Geländer an der Einmündung von Hauptstraße und Tiefensteiner Straße mit Kabelbindern angebracht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 entgegen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIINSPEKTION IDAR-OBERSTEIN



Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0

Telefax: 06781-561-5146 (Wache) oder – 5182

piidaroberstein.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell