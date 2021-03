Trier

VW Golf beschädigt – Verursacher flüchtet

Am Mittwoch, 03.03.2021, im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr, wurde ein in der Seizstraße, Parkplatz am Palastgarten, geparkter blauer VW Golf im Bereich des Hecks erheblich beschädigt.