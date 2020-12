Archivierter Artikel vom 08.11.2020, 04:20 Uhr

Idar-Oberstein

VU-Flucht durch unbekannten Verkehrsteilnehmer in der Nahestraße

Am Freitag den 06.11.2020 wurde in der Zeit zwischen 12:00 und 18:00 Uhr in der Nahestraße von Oberstein ein am Straßenrand geparkter grauer Audi A4 beschädigt.