Vorsicht Glatteis rund um Kordel

Am heutigen Morgen, 23.01.2024 gingen bei der Polizei in Schweich, sowie bei der Rettungsleitstelle etliche Meldungen über Glatteis rund um Kordel ein.

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Auf Grund des Glatteises ereignete sich auch gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall, in Folge dessen eine 32-jährige Fahrzeugführerin, auf der B 422 zwischen Ehrang und Kordel, mit ihrem VW die Kontrolle über ihren PKW verlor und in der Böschung landete. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen erstversorgt.

Die Streudienste der Straßenmeisterei wurden umgehend informiert und befinden sich aktuell im Einsatz.

Betroffen sind die Ortschaften rund um Kordel entlang der B 422 und der L 43. Die Polizei Schweich bittet betroffene Fahrzeugführer vorsichtig zu fahren.



