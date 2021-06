Vorfahrtsunfall an der „Ruschberger Kreuzung“ mit zwei leichtverletzten Personen

Von Heimbach kommend kam ein 25-jähriger PKW-Fahrer auf der L 169. An der Kreuzung war die Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb, weswegen die Vorfahrt durch dort angebrachte Verkehrszeichen geregelt ist. Die PKW-Fahrerin wollte an dieser Kreuzung in Richtung Freisen nach links abbiegen und übersah den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten PKW-Fahrer, so dass es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam. Das Fahrzeug des Vorfahrtberechtigten wurde durch den Aufprall an die rechte Leitplanke geschleudert. Es entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen sowie an der Leitplanke. Beide Fahrer erlitten Verletzungen und wurden vorsorglich nach der medizinischen Erstversorgung in Krankenhäuser verbracht.



