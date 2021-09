Idar-Oberstein

Vorfahrt missachtet – Verkehrsunfall in Tiefenstein

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, den 11.09.2021 gegen 14:00 Uhr in Tiefenstein, bog ein PKW-Fahrer vom Parkplatz der Weiherschleife in Fahrtrichtung Stadtteil Idar ab. Er übersah dabei ein von links kommendes Fahrzeug und kollidierte mit diesem, wodurch er die gegenüberliegende Böschung hinunterrutschte.