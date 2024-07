Morbach

Vorderes Kennzeichen mit Ortskennung WIL in Morbach entwendet

Von Polizeidirektion Trier (ots)

In der Zeit vom 26.07.24/17:00h bis 28.07.2024/10:00h wurde an einem in der Straße Oberer Markt in Morbach geparkten roten Pkw KIA das vordere Kennzeichen mit der Ortskennung WIL entwendet.