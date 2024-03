Vom Pech verfolgt

Trier (ots).



Vermutlich in den Nachtstunden auf den Mittwoch, 13.März 2024 war einer Frau aus Trier-Ost ein Kleinkraftrad gestohlen worden. Wenige Stunden später hatte ein Passant im Bereich Trier-Olewig dann den aufgebrochenen und kurzgeschlossenen Roller mitten auf der Fahrbahn liegend aufgefunden und gemeldet. Der geschädigten Frau wurde dies mitgeteilt und ihr das Fahrzeug übergeben.

Um den Abtransport zu organisieren, fuhr die Frau zunächst nach Hause und konnte nach Rückkehr zum Fundort ihr Pech kaum fassen. Vom Roller der Marke Aprilia fehlte wiederum jede Spur, es muss von einem erneuten Diebstahl ausgegangen werden.

Die Polizeiinspektion Trier bittet Zeugen, die am Mittwochnachmittag insbesondere im Bereich des Kleeburger Weges passende Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Wache unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell