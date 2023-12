Mertesdorf

Vollbrand eines PKW

Am späten Samstagabend, dem 02.12.2023, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Mertesdorf, Kasel, Waldrach, Morscheid gemeinsam mit der Polizeiinspektion Schweich zu einem in Vollbrand stehenden PKW in die Straße ,,Auf Krein'' in Mertesdorf alarmiert.