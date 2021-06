Am Samstag, 26.06.2021 kam es gegen 16:15 Uhr zum Vollbrand eines PKW der Marke BMW vor einem Anwesen im Wincheringer Ortsteil Bilzingen.

Das Fahrzeug wurde unmittelbar vor dem Ausbruch des Brands genutzt, so dass nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein Fremdverschulden nahezu ausgeschlossen werden kann und als Brandursache vielmehr ein technischer Defekt zu vermuten sein dürfte.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.



Im Einsatz befanden sich zwei First Responder von der Obermosel, zwei Rettungswagen des DRK, die Feuerwehren aus Wincheringen und Bilzingen sowie die Polizei Saarburg.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-91550

Surges, PKA



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell