Völlig ungesicherte Ladungen auf LKW und dessen Anhänger; Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, dem 03.08.2020, gegen 13:30 Uhr, wurde durch Polizeibeamte der PI Birkenfeld ein LKW mit Anhänger in der Hochwaldstraße in Birkenfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen.