Vier berauschte Fahrer und ein Zeugenaufruf nach Raubdelikt auf der Römerbrücke – Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Trier

Außerdem sucht die Trierer Polizei nach einem Raub auf der Römerbrücke nach Zeugen.



Bei routinemäßigen Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet endete die Fahrt für vier Verkehrsteilnehmer früher als geplant.



Im Zuge der Kontrollen stellten die Beamten bei drei Fahrzeugführern eine zum Teil absolut fahruntüchtige Alkoholbeeinflussung fest. Am Sonntagabend stoppte ein Streifenteam darüber hinaus im Bereich der Südallee ein Fahrzeug, dessen 23-jähriger Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten zudem geringe Mengen an verbotenen Substanzen aufgefunden und sichergestellt werden.



Den berauschten Verkehrsteilnehmern wurden zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Fahrtüchtigkeit Blutproben entnommen, die Führerscheine sichergestellt sowie entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Außerdem kam es am Samstagmorgen gegen 05:30 Uhr auf der Römerbrücke zu einem Raubdelikt. Ein 19-jähriger Geschädigter wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer 7-köpfigen Personengruppe unter Vorhalt eines Klappmessers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Nach Übergabe eines kleinen zweistelligen Betrags floh die Personengruppe in Richtung Karl-Marx-Straße, wo alle sieben Personen kurze Zeit später durch starke Kräfte der Polizeiinspektion Trier gestellt und vorläufig festgenommen wurden.



Zur lückenlosen Aufklärung der Tat setzt die Polizeiinspektion Tier auf die Mitarbeit der Bevölkerung und wendet sich mit folgender Frage an die Öffentlichkeit:



Wer hat den Raub beobachten können oder kann sonst sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben?



Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Trier rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0651/9779-5210 entgegen.



