Verursacher nach Missgeschick gesucht – Umgestürztes Moped im Südbad

Am Mittwoch, 26.06.2024 gegen 17:30 Uhr stieß ein junger Mann auf dem Parkplatz des Südbades in Trier, aus Versehen ein Moped um (Videoaufnahmen bestehen).

Der junge Mann suchte die Kasse des Bades auf, um seine Personalien zu hinterlassen, um den Schaden offenbar zu begleichen. Leider erreichte den Besitzer des Mopeds diese Mitteilung bisher nicht. Der junge Mann wird nun gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Trier in Verbindung zu setzen, sodass seine Personalien für die Schadensregulierung festgestellt werden können.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier

Telefon: 0651/9779-5210

Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de



