Morbach-Hunolstein

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Morbach-Hunolstein

In der Nacht vom 19.08.2021 auf den 20.08.2021, gegen 02:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Anwesen in der Straße „Hunolstein“ einzudringen.