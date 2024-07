Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Kell am See (ots). Am Wochenende kam es in der Zeit von Freitag, den 19.07.2024 um 11:00 Uhr bis Sonntag, den 21.07.2024 um 17:00 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Grimostraße in Kell am See.