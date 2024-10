Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Gusenburg

Zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl kam es am Dienstag, den 22.10.2025, in Gusenburg in der dortigen Kreuzstraße.

Die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner in der Zeit zwischen etwa 14:10 Uhr und ihrer Rückkehr um 20:15 Uhr. Der gewaltsame Versuch der Täter in das Haus einzudringen scheiterte jedoch.

Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang der Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 mitzuteilen.



