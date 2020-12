Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 08:51 Uhr

Hoppstädten-Weiersbach

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitag, den 18.09.2020 versuchten bislang unbekannte Täter, zwischen 05.00 Uhr und 18.20 Uhr durch Aufhebeln der Hauseingangstür in ein Mehrfamilienhaus in der Saarstraße zu gelangen.