Versuchter Tageswohnungseinbruch

Morbach GT Hundheim (ots) – Am Dienstag, den 11.01.2022, in dem Zeitraum von 12.00 Uhr – 21.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Anwesen in Morbach, GT Hundheim, Auf dem Höstchen, einzubrechen.