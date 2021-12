Versuchter Raub auf Tankstelle

Am 23.12.2021, gegen 18:43 Uhr, betritt bisher unbekannter Täter die Tankstelle in Fischbach.

Der maskierte Täter fordert die alleine im Verkaufsraum befindliche Kassiererin auf, Geld auszuhändigen. Als die Kassiererin nicht auf die Forderung einging, versuchte der Täter hinter den Verkaufstresen zu springen. Dies misslang ihm und er verließ fluchtartig die Tankstelle in unbekannte Richtung.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

www.polizei.rlp.de







