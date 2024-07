Versuchter PKW-Aufbruch

Anzeige



Hierbei wurde versucht über die Scheibe an der Fahrertür durch Hebeln ins Innere zu gelangen, was offensichtlich nicht glückte.

An dem PKW entstand hoher Sachschaden.

Hinweise bitte an die PW Konz, Tel. 06501 92680 oder pwkonz@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



PW Konz



Telefon: 06501 9268-0

pwkonz@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell