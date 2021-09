Versuchter gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Herausheben eines Gullideckel

Baumholder, Frohnhausener Straße (ots) – In der Nacht von Donnerstag 16.09.2021 auf Freitag 17.09.2021 wurde durch bislang unbekannte Täter ein Gullideckel in der Frohnhausener Straße in Baumholder herausgehoben.



Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer erkannte dies rechtzeitig und konnte somit mögliche Beschädigungen an seinem PKW verhindern.

Der Gullideckel wurde durch Polizeibeamte wieder eingesetzt.

Zeugen die in der genannten Nacht verdächtige Beobachtungen machten, werden gebeten sich unter Telefon 06783-9910 an die Polizeiinspektion in Baumholder zu wenden.



