Wiltingen

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Grillhütte

Von Polizeidirektion Trier (ots)

In der Zeit vom 11.04.2024, ca. 17:00 Uhr bis zum 12.04.2024, ca. 14:30h wurde durch bislang unbekannte Täter versucht, in das Lagerhäuschen der Grillhütte in Wiltingen einzubrechen.