Schoden

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Polizeidirektion Trier

Durch unbekannte Täter wurde am Montag, 03.06.2024, ca. 23.00 Uhr, versucht, über die Hauseingangstür und Terrassentür im Erdgeschoss in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße 79 in Schoden einzubrechen.