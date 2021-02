Hermeskeil

Versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Landgasthaus in Reinsfeld

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.02.2021, nach 20:00 Uhr und Freitag, 19.02.2021, 14:30 Uhr, kam es in Reinsfeld in der Hunsrückstraße, gegenüber der Einmündung der Renusstraße, zu einem Einbruchversuch in einen dortigen Landgasthof.