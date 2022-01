Föhren

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Corona-Testzentrum in Föhren

In der Nacht von Freitag, 14.01.2022, auf Samstag, 15.01.2022, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, in den Container einer Corona-Schnellteststation in der Europa-Allee in Föhren einzubrechen.