Gimbweiler

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag, dem 27.10.2024 zwischen 01:00 Uhr und 09:30 Uhr mittels Hebelwerkzeug versucht in ein Einfamilienhaus in der Ortslage Gimbweiler einzubrechen.