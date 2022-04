Morbach-Wenigerath

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Am Samstag, den 09.04.2022, kam es in dem Zeitraum von ca. 20:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr in der Ortslage Wenigerath im Bereich der Straßen „Zur Scheer“ / „Hinter den Zäunen“ zu einem versuchten Einbruch in ein anliegendes Wohnhaus.