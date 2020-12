Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Nittel (ots). Der Polizei Saarburg wurde mitgeteilt, dass vermutlich am 21.07.2020 gegen 22:00 Uhr ein bisweilen unbekannter Täter versucht hat, in ein an der B419 gelegenes Einfamilienhaus während der Anwesenheit der Bewohner in Nittel einzubrechen.



Der Täter wurde offensichtlich im Zuge der Tatausführung gestört und entfernte sich fluchtartig in unbekannte Richtung, unter Zurücklassen seines Tatwerkzeuges.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Telefon 06581-9155-10, in Verbindung zu setzen.



