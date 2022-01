versuchter Einbruch in Schweich

Am 25.01.2022 kam es in der Straße „Im Ermesgraben“ in Schweich zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Eigentümer das Haus in den Morgenstunden. Durch Ermittlungen konnte herausgefunden werden, dass in einem Zeitfenster von ca. 1,5 Stunden nach dem Verlassen des Hauses, die Eingangstüre von unbekannten Tätern angegangen wurden und die Türe von außen nicht mehr geöffnet werden konnte. Unbekannte Täter versuchten die Eingangstüre gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Anschließend verließen die Täter unerkannt die Tatörtlichkeit



Personen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502-91570 wenden.



Die Polizei rät, die Haustüre beim Fortgehen abzuschließen und nicht nur zuziehen. Diese einfache Maßnahme erschwert das gewaltsame Öffnen der Türen und verhindert ein Eindringen von unerwünschten Personen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell