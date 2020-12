Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 13:51 Uhr

Idar-Oberstein

Versuchter Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Bisher noch unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag, 22.08.2020, 09:00 Uhr bis Dienstag, 25.08.2020, 08:00 Uhr, in eine Einliegerwohnung eines leerstehenden Zweifamilienhauses in Göttschied in der Straße „Weißborr“ einzudringen.