Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag, 01.07.2021, wurden Manipulationen an der Eingangstür eines Einfamilienhauses in Schweich-Issel festgestellt, die der Polizei heute gemeldet wurden.





An dem Anwesen in der Straße Zum Leinpfad hatten bisher unbekannte Täter offensichtlich vergeblich versucht, die Tür aufzuhebeln. Die Tat dürfte sich zwischen dem 30.06.2021 und 01.07.2021 ereignet haben.

Wer kann Hinweise geben, die zur Aufklärung der Tat beitragen können? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/9157-0, mail: pischweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Str. 8

54338 Schweich



Ansprechpartnerin:

Kerstin Pfeifer

Tel. 06502/9157-34

mail: pischweich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell