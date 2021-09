Waldrach

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

In der Zeit vom 28.08.2021, 16:00 Uhr bis zum 01.09.2021, 15:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Waldrach (Obere Kirchstraße 9a) einzudringen.