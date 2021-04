Versuchter Einbruch in die Freizeitanlage Mannebach

In der Nacht von Mittwoch, 14.04.2021, auf Donnerstag 15.04.2021, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in der Freizeitanlage Mannebach.



Auf dem Areal des alten Sportplatzes wurde die Tür eines Containers aufgebrochen und das Fenster einer Holzhütte eingeschlagen, um sich Zugang zu verschaffen. Der oder die Täter verursachten hierbei Sachschaden an den Objekten in einer Gesamthöhe von ca. 5000,- EUR.



Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel.-Nr.: 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



