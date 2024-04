Baumholder

Versuchter Einbruch an „Wurstautomat“

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

In der Nacht des heutigen Mittwoch, 10.04.2024, versuchten bislang noch unbekannte Täter zwischen 01:30-02:00 Uhr einen Lebensmittelautomaten in der Kennedyallee in Baumholder aufzubrechen.