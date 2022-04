Trier-Ruwer

Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten sich in der Zeit von Samstag, 16.04.2022, 23:30 Uhr und Sonntag, 17.04.2022, 10:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Trier-Ruwer, in der Ruwerer Straße zu verschaffen.