Trier

Versuchter Diebstahl eines Wohnwagens in Oberbillig

In der Nacht von Freitag, 23.04.2021, auf Samstag, 24.04.2021, gegen 01:40 Uhr, versuchten mehrere unbekannte Täter einen Wohnwagenanhänger in der Moselstraße in Oberbillig zu entwenden.