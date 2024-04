Versuchter Diebstahl aus PKW

Morbach OT Hundheim (ots) – In der Nacht des 03.04.2024. versuchte ein bislang unbekannter männlicher Täter gegen 01:06 Uhr in der Balduinstraße in Hundheim sich Zugang zu einem Pkw zu verschaffen, welcher in der Einfahrt eines Einfamilienhauses stand.

Anzeige



Hierbei betrat er das Grundstück der Geschädigten und ging zielgerichtet zu dem Pkw. Auf der Beifahrerseite versuchte der Täter die Autotür zu öffnen, indem er an dem Griff der Beifahrertür zog.

Dem Täter gelang es letztlich nicht, die Beifahrertür zu öffnen, da der Pkw abgeschlossen war. Er entfernte sich daraufhin wieder fußläufig in Richtung B 327.

Der Täter trug hellfarbene Schuhe, eine dunkelfarbene lange Hose und eine hellfarbene Jacke sowie Mütze.



Die Polizeiinspektion Morbach fragt:



Wer hat das Tatgeschehen beobachtet, bzw. hat während des

Tatzeitraums eine Person oder Personen wahrgenommen, die sich in

diesem Bereich aufgehalten und in verdächtiger Art und Weise

verhalten hat/haben.



Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach oder jede

andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/93740

www.polizei.rlp.de/pi.morbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell