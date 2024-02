Versicherungskennzeichen für 2024 sind „blau“

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa





Der Versicherungsschutz ist mit dem am Fahrzeug angebrachten Nummernschild, dem Versicherungskennzeichen, zu erkennen, bei dem E-Scooter als Klebekennzeichen in etwas kleinerer Form.



Ab dem 01. März sind die schwarzen Kennzeichen ungültig, die neuen sind blau. Die Fahrzeuge werden nicht automatisch weiterversichert und der Versicherungsvertrag nicht verlängert.

Wer mit der falschen Farbe und einem nicht für das Jahr 2024 ausgewiesenen Kennzeichen unterwegs ist, fährt ohne Versicherung und macht sich strafbar. Auch kommt bei einem Unfall der Verursacher für den gesamten Schaden auf. Hier drohen Regressansprüche durch das Versicherungsunternehmen an den Versicherungsnehmer, in der Regel ist dies der Fahrzeughalter. So können auch dem Geschädigten bei einem Unfall mit Sach- oder Körperschaden und den Folgekosten Ansprüche verloren gehen, wenn der Schaden nicht durch eine Versicherung abgedeckt ist.



Die Polizei hat ein Auge auf die richtigen Kennzeichen, auch eine Kontrolle ihres Fahrzeugs kann jederzeit stattfinden. Achten Sie auf den Wechseltermin für das neue Versicherungskennzeichen zum 1. März und beschaffen Sie sich rechtzeitig ein neues, aktuelles Kennzeichen bei Ihrem Versicherer.



