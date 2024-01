Versammlung am Samstag, 06.01.24 in der Innenstadt von Saarburg

ARCHIV – ILLUSTRATION – Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet am 11.09.2014 in Frankfurt (Oder) (Brandenburg). Schrecklicher Fund in einem Mehrfamilienhaus von Detmold. Eine Mutter und ihr Kind sind tot. Eine Mordkommission ermittelt. (zu dpa vom 12.09.2017) Foto: Patrick Pleul/dpa +++(c) dpa – Bildfunk+++ | Verwendung weltweit





Im Vorfeld fand ein konstruktives Kooperationsgespräch zwischen dem Versammlungsleiter, der Versammlungsbehörde, der VG Saarburg- Kell und der Polizeiinspektion Saarburg statt.



Laut Versammlungsleiter werden sich die Landwirte überwiegend mit eigenen Traktoren an verschiedenen Sammelpunkten einfinden und in Konvois nach Saarburg fahren.



Es ist vorgesehen sich gegen 15.00 Uhr auf dem Cityparkplatz zu einer Abschlusskundgebung zu treffen.



Man beabsichtigt diese rechtszeitig zu beenden, damit es zu keinen Überschneidungen mit der am Abend in der Stadthalle stattfindenden Konzertveranstaltung kommt.



Der Versammlungsleiter rechnet mit einer hohen Beteiligung von regionalen und überregionalen Landwirten.



Die Polizeiinspektion Saarburg wird die Versammlung im Rahmen von Verkehrsmaßnahmen begleiten. Dabei wird sie einerseits das Grundrecht auf Demonstrations- und Versammlungsfreiheit schützen, andererseits die Beeinträchtigung Unbeteiligter minimieren.



Ein besonderes Augenmerk wir auf der Freihaltung von Rettungswegen liegen, damit Feuerwehr und Rettungsdienste ihre Einsatzstellen schnellstmöglich erreichen.



Kurzzeitige Sperrungen und Umleitungen sind in der Vorbereitung und werden durch eingesetzte Polizeikräfte wahrgenommen.



Aufgrund der zu erwartenden Fahrzeugbeteiligung und Teilnehmerzahl wird es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.



Rechnen Sie auch mit langsam fahrenden Traktoren und LKW, die möglicherweise als Hindernisse auftauchen.

Richten Sie Ihre Geschwindigkeit entsprechen ein und überholen Sie nur, wenn dies gefahrlos möglich ist.



Alle Verantwortlichen bitten um Rücksicht, Vorsicht und Verständnis für die Ausübung von Grundrechten, sowie den damit einhergehenden temporären Einschränkungen!



Teile des City- Parkplatzes wurden zur Ermöglichung der Versammlung für den Individualverkehr gesperrt. Die Sperrung dürfte am frühen Abend aufgehoben werden.



Für die Zeitdauer der Versammlung von ca. 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr empfiehlt die Polizei Saarburg Personen, welche nicht an der Versammlung teilnehmen möchten, den unmittelbaren Versammlungsbereich zu umfahren und nach Möglichkeit aufschiebbare Fahrten und Besorgungen auf einen anderen Zeitraum zu verlegen.



Rückfragen bitte an:



Harald Lahr

Polizeiinspektion Saarburg



Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-20

pisaarburg@polizei.rlp.de



