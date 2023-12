Vermisstensuche nach der Sofia Burkhart

Lichtbild Sofia Burkhart Foto: Polizeidirektion Trier





Nach derzeitigen Ermittlungen geht man davon aus, dass sie sich zuletzt am Bahnhof Trier aufgehalten hat. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.



Die Polizei bittet jegliche Hinweise, welche zum Auffinden der Sophia führen unter der 0651-9779-2290 oder kdtrier.k1@polizei.rlp.de mitzuteilen.



Personenbeschreibung / Besondere Hinweise



– 19 Jahre

– rote lange Haare

– ca. 165 groß

– blau/graue Augen

– schlanke Figur

– Ohrlöcher



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-2290

E-Mail: kdtrier.k1@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell