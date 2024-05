Vermisstensuche in Trier-Euren – Presseerstmeldung

Anzeige

Die vermisste, junge Frau kehrte nach einem Spaziergang mit ihren Hunden in einem Waldstück nahe der Ortslage Trier-Euren nicht nach Hause zurück. Es besteht die Annahme, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Neben den Beamten der Polizeiinspektion Trier befindet sich eine große Anzahl an Einsatzkräften, u.a. von Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren, im Einsatz. Die Polizei bittet darum, zum jetzigen Zeitpunkt von Presseanfragen abzusehen.



