Vermisstensuche erfolgreich beendet

Am Sonntag, 08.09.2024 meldete sich eine 24-jährige aus dem Raum Trier über Notruf und gab an, dass sie im Bereich Trier-Biewer einen Abhang hinuntergefallen wäre und nun verletzt dort liegen würde.

Auf Grund von Netzproblemen war eine Ortung der Verletzten erfolglos. Umgehend wurden Suchmaßnahmen durch die Berufsfeuerwehr Trier, die Freiwilligen Feuerwehren Trier-Pfalzel, Trier-Ehrang, Trier-Biewer, Trier-Kürenz, Höhen- und Tiefenrettung, sowie der Drohnenstaffel Landkreis Trier-Saarburg, sowie Saarburg eingeleitet. Weiterhin wurden die Suchmaßnahmen durch zwei Streifenwagen der Polizeiinspektion Schweich und die Polizei-Hubschrauberstaffel unterstützt. Durch gemeinschaftliche Zusammenarbeit konnte die Verunglückte schließlich etwa 1,5 Stunden später in einem Abhang aufgefunden und durch die Höhen- und Tiefenrettung der Feuerwehr geborgen werden. Im Anschluss wurde sie nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte mittels Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen. Während der Bergung der Verletzten durch schweres Gelände blieb die B 53 zwischen Trier-Pallien und Trier-Biewer für etwa eine Stunde voll gesperrt.



